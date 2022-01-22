Coğrafi yapısı, pist uzunluğu ve kar seviyesiyle kayakseverlerin beğenisini kazanan merkezde, sezon açılışı için “2022 Kış Şenlikleri” düzenlendi.

Şenlikler kapsamında Isparta Davraz Offroad Kulübü, motosiklet, ATV ve offroad araçlarıyla gösteri düzenledi. Antalya, Konya, İzmir, Denizli ve Muğla gibi çevre illerden merkeze gelen kayakseverler, hem kayak pistlerinin tadını çıkardı, hem de nefes kesen offroad gösterilerini izledi.

“Heyecan ve atmosfer çok güzel”

Isparta Davraz Offroad Kulübü Başkanı İslam Antalyalı, birincisini düzenledikleri etkinliği gelecek yıllarda da yapmak istediklerini belirtti.

Antalyalı, Davraz offroad pistinin sporcuları oldukça zorladığını vurgulayarak, pistlerde heyecan ve atmosferin çok güzel olduğunu söyledi.

Etkinlik yarın offroad oyunlarıyla devam edecek. Offroad pisti, ATV'ler ve arazi araçlarına uygun olacak şekilde hazırlandı.

Bugün 150 araç, yarın 50 araç olmak üzere toplam 200 araç katılmış olacak.

Etkinliğe Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile vatandaşlar katıldı.

