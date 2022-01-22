Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 22:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son depremler… Balıkesir'de 4,7 büyüklüğünde deprem...
Son deprem nerede oldu? 22 Ocak Cumartesi deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Deprem İstanbul ve Bursa'dan da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.31'de merkez üssü Dursunbey ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem İstanbul ve Bursa'dan da hissedildi.
Depremin 11,49 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 22, 2022
Balıkesir Dursunbey'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Ferhat Özkaner aktardı.https://t.co/ANfvMDXkd3 pic.twitter.com/ZaLlC9BY9x
Etiketler: AFAD Balıkesir Deprem İstanbul Son Dakika
Son Haberler
- 23:26
- 23:08
- 23:07
- 23:04
- 23:00
Sıradaki Haber
Balıkesir'de 4,7 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz