Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.31'de merkez üssü Dursunbey ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem İstanbul ve Bursa'dan da hissedildi.

Depremin 11,49 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.