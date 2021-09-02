Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Vali Salih Ayhan, emniyet teşkilatının önemli bir görevi üstlenerek şehrin asayişi, güvenlik ve huzurunu sağladığını belirtti.

Kurumlar arası dayanışmanın önemini vurgulayan Ayhan, "Güç birliği yaparak kurumlar arası iş birliğiyle emniyet teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu araçları bünyesine katacağız. Bu anlamda belediyemiz 10, biz de 10 olmak üzere 20 yeni aracı emniyet teşkilatımızın filosuna katacağız. Topluma hizmet yolunda alınan araçların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise dönemin emniyet müdürü Kenan Aydoğan'ın talebi üzerine bu ihtiyacın karşılanması noktasında çalışma başlattıklarını aktardı.

Emniyet müdürlüğünün ihtiyacı olan araçları alarak teslim ettikleri için mutlu olduklarını belirten Bilgin, "Emniyet teşkilatımızda görev yapan her bir birey bazen kendi ailelerine ayıracakları zamandan feragat ederek fedakarca çalışmalarına devam ediyor. İlk etapta emniyet teşkilatımızın belirlediği 4 aracı temin ederek teşkilatımıza hibe ediyoruz. İnşallah söz verdiğimiz sayıda aracımızı emniyet teşkilatımıza kazandıracağız. Böylelikle bu ihtiyaç da ortadan kalkmış olacak. Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz araçlarımızın emniyet teşkilatımıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

Emniyet Müdürü Burhan Akçay da kurumlar arası yardımlaşmanın önemine dikkati çekerek, "Yerel yönetimlerle olan birlikteliğimiz ve ortak çalışma arzusuyla milletimize hizmet etmenin gurunu yaşarken Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’in desteğiyle emniyet araç filomuzu genişletiyor ve yeniliyoruz. Bu anlamda kendisine çok teşekkür ediyorum. Alınan yeni araçların teşkilatımızın hizmet kalitesine olumlu katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu, araçların anahtarlarını teslim etti.