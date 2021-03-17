Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
SİT alanında kaçak kazı yapanlara suçüstü: 7 kişi yakalandı
[Fotoğraf: TRT HABER]
Adıyaman’ın Besni ilçesinde birinci derece SİT alanı içerisinde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, titiz çalışma yürüttü.
Adıyaman’ın Besni Dikilitaş köyünde birinci derece SİT alanında izinsiz kazı yapan H.A., E.Ö, H.S, S.K., A. K, A.Ö. ve A.A., isimli şahıslar kazı yaptıkları alanda suç üstü yakalandı.
Kazı alanında yapılan şahıslarla birlikte 2 adet çekiç, 1 adet manila, 2 adet matkap ucu, 1 adet halat, 1 adet fener, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 27 adet fişek ele geçirildi.
Şüpheli şahıslarla ilgili adli işlem devam ediyor.
Etiketler: Kaçak Kazı Kaçakçılık
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