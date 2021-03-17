Türkiye Kayak Federasyonunun 2021 faaliyet programı kapsamında Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Aslı Nemutlu Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve 21 ilden 190 sporcunun katıldığı organizasyonda, kayakçılar şampiyonanın ikinci gününde de dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

Büyük erkekler:

1- Yunuscan Erşan

2- Ali Zincirkıran

3- Sabri Çınar Karahan