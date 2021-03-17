Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da beton su borusu içinde mahsur kalan 7 köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yağmur suyuyla dolan beton boru içinde mahsur kalan 7 köpek yavurusu kurtarıldı.
Muğla'nın Uğurlu Mahallesi'nde, borudan köpek sesi geldiğini fark edenler, kendi imkanlarıyla hayvanları kurtaramayınca Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından 7 köpek yavrusunu bulundukları yerden çıkardı. Bir itfaiye eri, ıslanan yavruları, montunun içinde ısıtmaya çalıştı.
Köpekler, Seydikemer Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilite Merkezi'ne götürüldü.
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