Dolapdere Caddesi'ndeki bir evde, kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, iki kişi birbirini bıçakla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı kırarak eve girdi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.