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Güncel
AA 18.07.2024 19:16

Şırnak'ta yaralı bulunan 2 peçeli baykuş tedavi edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde arazide yaralı halde bulunan 2 peçeli baykuş, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Şırnak'ta yaralı bulunan 2 peçeli baykuş tedavi edildi

İlçede 3 gün önce vatandaşlar tarafından arazide yaralı ve bitkin halde bulunan 2 peçeli baykuş, Doğa Koruma Milli Parklar Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Peçeli baykuşlar tedavi ve rehabilitasyonun ardından Şırnak-Siirt kara yolunun 20. kilometresinde doğaya bırakıldı.

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, kuşların tedavi ve rehabilitasyon ile yaşamlarını idame edebilecek seviyeye geldiğini ve doğaya salındığını ifade etti.

Kalay, vatandaşlardan, arazide buldukları bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını beklediklerini belirtti.

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