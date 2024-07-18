Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli O.B'nin aracında ve üzerinde yaptığı aramada 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Operasyon kapsamında 1 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.