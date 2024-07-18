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Güncel
AA 18.07.2024 18:57

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

1 kişi tutuklandı

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli O.B'nin aracında ve üzerinde yaptığı aramada 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Operasyon kapsamında 1 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

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Uyuşturucu Düzce
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