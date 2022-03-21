Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 78,26 gram eroin, 15,02 gram metamfetamin, 1,59 gram esrar, gümrük kaçağı 18 bin 512 paket sigara, 3 kilogram tütün, 1077 kilogram çay, 28 cep telefonu, 5 bin 85 muhtelif inşaat malzemesi, 17 bin 200 makaron, 13 bin 590 tıbbı ilaç ile 450 kutu ilaç ele geçirildi.

Ayrıca kentte, 18'i kaçakçılık, 17'si asayiş, 3'ü terör ve 2'si resmi belgede sahtecilik olmak üzere 40 şüpheli daha yakalandı. Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.