Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 2 bin personel ve 1000 araçla, 26 bin kilometrekarelik alandaki yerleşim birimlerinin çevresi, kara yolu, ana ve ara yollar, ulaşım ve bağlantı yolları ile tüm toplu taşıma güzergahlarında karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kent merkezinde kar kalınlığının 45-55 santimetre seviyesinde olduğunu kaydeden Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, "Kar timlerimiz, 1335 mahalle ve bağlı yerleşim yerlerindeki 7 bin kilometrelik yol ağında amansız bir mücadele veriyor." ifadelerini kullandı.

Kentte metrekareye 26,9 kilogram kar yağdığını vurgulayan Sekmen, şunları aktardı:

"Karla mücadele bizim işimiz. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse Erzurum-İstanbul arası yaklaşık 1230 kilometre. Bizim karla mücadele çalışmalarımızı baz alırsak ekiplerimiz Erzurum-İstanbul arasını bir yılda defalarca temizliyor. Karla mücadelede Türkiye'nin en profesyonel ekibi kuşkusuz Erzurum Büyükşehir Belediyesi'dir. Navigasyon ve yer belirleyici altyapımızla 7 gün 24 saat karla mücadeleyi dijital ortamda da takip ediyoruz."

Kar timlerinin karla mücadelenin yanında yolda mahsur kalan sağlık ekiplerine de yardımcı olduğunu ifade eden Sekmen, şöyle devam etti:

"Ekiplerimiz, kırsalda da yoğun bir mücadele içinde. Bu sabah Olur ilçemize bağlı Bozdoğan Mahallemizde ikamet eden 90 yaşındaki Hünkar Akbulut ablamızı kurtarmak için şifa olmaya giden ambulanslarımıza yol açtık. Karlı yolları, zorlu dağları aşıp vatandaşlarımıza hizmet götürmeye devam ediyoruz."

Öte yandan belediye ekipleri Şenkaya ilçesinde yolda aracıyla mahsur kalan vatandaş Şener Baysal'ı yürütülen çalışma sonucu kurtardı.

Uzun süredir kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldığını belirten Baysal, kendisini kurtarmaya gelen ekiplere teşekkür etti.