Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4 gün önce başlayan hafta sonu etkisini artıran kar, gece aralıklarla devam etti.

Yağış nedeniyle bölgedeki illerin kent merkezleri de yoğun karla kaplandı.

İl merkezlerinden Ağrı'da kar kalınlığı 55, Erzurum'da 37, Kars'ta 30, Ardahan'da 22 ve Iğdır'da 10 santimetre ölçüldü.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 15, Ardahan'da 13, Kars'ta 9, Tunceli'de 7, Erzincan'da 4 ve Iğdır'da 1 derece olarak kayıtlara geçti.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Erzurum'da, araçlar, yollar, kaldırımlar, park ve bahçeler karlar altında kaldı. Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

Kentin Şenkaya ilçesinde hastalanan eşi Hacer Bedir'i traktörle Ardahan'ın Göle İlçe Devlet Hastanesine götürmek isteyen Yener Bedir ve Şener Baysal'a ait araç kara saplanıp yolda kaldı.

Vatandaşlar ve jandarma ekiplerinin de yardımıyla traktör ve Baysal'a ait araç kara saplandıkları yerden kurtarıldı.

Ekiplerin kar temizleme çalışmasını sürdürdüğü yolda, Tanju Eroğlu da kendisine ait kepçe ile karla mücadele çalışmalarına destek verdi.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin ekipleri, kaldırım ve caddelerde kar temizleme çalışmasına devam ediyor.

Kars'ta bir süredir etkili olan ve gece yoğunluğunu arttıran kar, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Kar nedeniyle kent merkezindeki bir çok mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kars Belediyesi ekipleri mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Sabah iş yerlerine giden vatandaşlar karla kaplanan araçlarını temizledi.

Sarıkamış ilçe merkezinde kar kalınlığı ilçede 115, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 2. etap pistlerinde 205 santimetreye ulaştı.

Sarıçam ormanları, ağaçlar, bitkiler kardan dolayı beyaza büründü, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Tipi nedeniyle ilçede apartmanların çatılarının yanı sıra balkonlarının içi de karla kaplandı. Vatandaşlar, evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Muhammet Miroğlu, ilkbaharda ilk defa bu kadar kar yağışı gördüğünü belirterek, "Ben 27 yaşındayım, ilk defa böyle bir kış gördük. Yaklaşık 10 gündür kar yağışı devam ediyor. Tipi, fırtınadan araçlarımızı kardan çıkaramıyoruz, ekmek dahi almaya gidemiyoruz." dedi.

Ardahan'da kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte, gece başlayan kar sabah saatlerine kadar sürdü.

Kar ve soğuk nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda oluşan buzlanma yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Tunceli'de de ilkbahar ayında yağan kar, en çok besicilerin yaşamını zorlaştırıyor.

Kentte bir süre önce etkili olan kar ile Ovacık, Pülümür, Hozat, Mazgirt ve Nazımiye ilçeleri yeniden beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı ilçelerde, besiciler de günün erken saatlerinde uyanarak ahırların yolunu tutuyor.

Meraların karla kaplı olması nedeniyle zorluk çeken besiciler, yazın istifledikleri ot, yonca ve samanları beyaz örtünün altından çıkararak hayvanlarını besliyor.

Iğdır'da da yoğun kar ve tipi nedeniyle kent beyaza büründü.

Geceden itibaren etkili olan kar zorlukları beraberinde getirirken bir yandan da güzel manzaralar oluşturdu.