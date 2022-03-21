Kentte bir süredir etkili olan yoğun kar ve tipi yüzünden 2 gün önce ulaşıma kapatılan ve Kars'tan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'ne ulaşımı sağlayan yolda karla mücadele ekiplerince çalışma yürütüldü.

Yol, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Güvenlik güçlerince kontrollü olarak ulaşıma izin verilen yolda ekiplerin yol genişletme ve tuzlama çalışması sürüyor.