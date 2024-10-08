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Güncel
AA 08.10.2024 10:12

Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonları yapıldı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 66 kişi hakkında işlem yapıldı.

Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonları yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 30 Eylül-6 Ekim'de asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 16,02 gram uyuşturucu madde, 7,25 gram eroin, 1,07 gram esrar, gümrük kaçağı 68 kutu içki, 10 şişe içki, 5 kilogram tütün, 57 cep telefonu, 858 elektronik sigara, 12 bin 660 sigara, 10 gram uyuşturucu madde, 6 kilogram nargile tütünü, 32 ayakkabı, 6 termos, 74 inşaat malzemesi, 17 elektronik eşya ve 90 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 66 kişi hakkında işlem yapıldı.

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Şırnak Uyuşturucu
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