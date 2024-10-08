Erzurum'da zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı

Hüseyin Y'nin (28) kullandığı otomobil, Erzurum-Tortum kara yolunun Dumlu Mahallesi mevkisinde, Rahim B. (23) idaresindeki traktör ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan otomobile, arkadan gelen Abdurrahim T'nin (60) kullandığı başka bir otomobil çarptı.

Kazada sürücüler Hüseyin Y. ve Abdurrahim T. ile araçlardaki Elanur T. ve Yusuf G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.