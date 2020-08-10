Haber Giriş: Kaynak: AA
Şırnak'ta tırda 5 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırda yapılan aramada 5 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Şırnak'ta alınan bilgiye göre, Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince çalışmalar kapsamında tır garajına operasyon düzenlendi.
Aramada tırın dorsesine gizlenmiş 5 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ve 20 karton kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Ç. (22) ve M.Ç. (39) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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