Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı
[AA (Arşiv)]
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 23-29 Ocak'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Şırnak Terörle Mücadele
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