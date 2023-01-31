Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 23-29 Ocak'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.