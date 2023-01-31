Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 25 gözaltı
[Fotograf: AA]
Ordu'da zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 25 kişi yakalandı.
Antalya, Isparta ve Erzincan'da da uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Ordu'da 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Narkotik polis ekiplerince Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yürütülen operasyonda 32 şüpheliden 25'i yakalandı.
Polis, diğer 7 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Ordu
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