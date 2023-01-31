Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi
[Temsili Fotoğraf: AA]
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Emirefendi Mahallesi Duha Sertkaya Bulvarı'nda 20 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 25 yaşındaki Ali Yılmaz, tedavi gördüğü Bafra Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Ali Yılmaz yönetimindeki motosiklet, 24 yaşındaki F.E'nin kullandığı otomobille çarpışmış, ağır yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırılmıştı.
Alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulanan otomobil sürücüsünün ehliyetine ise el konulmuştu.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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