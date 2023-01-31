Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'deki Zorkun Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor
[Fotograf: AA]
Osmaniye'deki 1650 metre rakımlı Zorkun Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü.
Zorkun Yaylası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Karla kaplanan 1650 rakımlı yaylanın bazı bölümleri dronla görüntülendi.
Bölgede kar yağışı devam ediyor.
Etiketler: Osmaniye Kar Yağışı
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