Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir ikamette meydana gelen 120 bin liralık ziynet eşyası çalınması olayıyla ilgili çalışma yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, 120 bin liralık ziynet eşyası çalınması olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen ve çok sayıda suç kayıtları bulunan H.A., İ.H.A. ve F.D. isimli 3 şüpheli yakalandı.

Yapılan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.