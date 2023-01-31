Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 10:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
120 bin liralık ziynet eşyası çalan 3 şahıs tutuklandı
[Temsili fotoğraf: AA]
Gaziantep'te bir evden 120 bin liralık ziynet eşyası çaldığı tespit edilen 3 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir ikamette meydana gelen 120 bin liralık ziynet eşyası çalınması olayıyla ilgili çalışma yaptı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, 120 bin liralık ziynet eşyası çalınması olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen ve çok sayıda suç kayıtları bulunan H.A., İ.H.A. ve F.D. isimli 3 şüpheli yakalandı.
Yapılan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Haberler
- 10:28
- 10:29
- 10:28
- 10:23
- 10:19
Sıradaki Haber
Yozgat’ta kar yağışı etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz