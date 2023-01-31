İlçede son olarak 29 Ağustos 2022'de taşkına yol açan derenin ıslahı için yaklaşık 18,5 milyon lira bedelle yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, yaptığı açıklamada, geçen yaz yaşanan olayın ardından BUSKİ tarafından hazırlanan dere ıslahı projesinin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce yatırım planına alındığını bildirdi.

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından sözleşmenin imzalandığını duyuran Ataş, DSİ Genel Müdürlüğü ve 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Sözleşme kapsamında 1075 metre çift taraflı kagir duvarlı kanal, kagir duvar üzerine 2 bin 200 metre korkuluk, menfez geçişleri, taban kaplaması ve drenajın yapılması bulunuyor.