Konu ile ilgili açıklama yapan Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk; “Niğde’de uzun yıllardır akşamları 2 eczanemiz nöbetçi olurdu. Ancak son günlerde yoğunluk olduğunu fark ettik. Bunun üzerine yönetim kurulu olarak yaptığımız toplantı sonucunda nöbetçi eczane sayımızı 3’e yükseltmeye karar verdik. Ayrıcı dini bayramlarda ise 4 eczanemiz nöbetçi olacak” dedi.