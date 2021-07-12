Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 5-11 Temmuz'da kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerlerleri serbest bırakıldı.