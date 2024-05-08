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Güncel
AA 08.05.2024 14:51

Şırnak'ta Tanin Dağları'nda ters lale etkinliği düzenlendi

Şırnak'ın Uludere ilçesi Tanin Dağları'nda ters lale etkinliği gerçekleştirildi.

Şırnak'ta Tanin Dağları'nda ters lale etkinliği düzenlendi

Uludere Doğa ve Spor Kulübü ve Şehri Nuh Bisiklet ve Doğa Kulübü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen fotoğrafçı ve doğaseverler, 2 bin 230 rakımlı Şırnak'ın Tanin Dağları'nda ters laleleri fotoğrafladı, doğa yürüyüşü yaptı.

Çanakkale'den gelen Güldan Gündoğdu, ters laleleri görmek için Şırnak'a geldiğini ve bölgeyi çok beğendiğini söyledi.

Şırnak'ta Tanin Dağları'nda ters lale etkinliği düzenlendi

"Herkesin bu doğa güzelliklerini görmesi lazım"

Gündoğdu, "İnanılmaz bir manzara var. Ters laleleri gördüm ve çok beğendim. İlk defa geliyorum. Bence herkesin gelmesi, bu doğa güzelliklerini görmesi lazım. Gelmeden önce ön yargılıydım, buraya geldikten sonra fikirlerim çok değişti. Çok güzel bir yer." diye konuştu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğretmen olan Sedat Özdemir, ters lale etkinliğinin çok güzel geçtiğini dile getirerek, Şırnak'ın doğal güzelliklerini keşfettiklerini belirtti.​​​​​​​

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