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Güncel
İHA 08.05.2024 14:41

Isparta'da motosiklet öğrenci servisi ile çarpıştı: 2 yaralı

Isparta’da öğrenci servis minibüsü ile ehliyetsiz gencin kullandığı motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Isparta'da motosiklet öğrenci servisi ile çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Kızılca Mahallesi'nde Ramazan S. yönetimindeki öğrenci servis aracı, 16 yaşındaki ehliyetsiz Osman C.'nin kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı.

Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü kafasını minibüsün camına çarparak yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Fırathan Y. ise yola savrularak yaralandı.

Isparta'da motosiklet öğrenci servisi ile çarpıştı: 2 yaralı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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