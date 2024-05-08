Burdur'da çalınan motosikletler Denizli'de bulundu

Burdur'da Nisan ayında kent merkezinden 2 motosikletin çalınması olayında polisin çalışmasıyla motosikletler Denizli'de bulundu.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda çocuk yaştaki 2 şahıs motosikletlerle birlikte Denizli'de yakalanarak Burdur'a getirildi.

Olayın faillerinin H.Y. ile çocuk yaştaki A.Y. ve İ.H. olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. ve İ.H. serbest bırakıldı.

Firari H.Y.'nin yakalanması için ekiplerin araştırması sürüyor.

Çalınan iki motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.