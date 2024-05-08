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Güncel
DHA 08.05.2024 14:31

Burdur'da çalınan motosikletler Denizli'de bulundu

Burdur'dan çalınan 2 motosiklet polisin çalışması sonucu Denizli'de bulundu.

Burdur'da çalınan motosikletler Denizli'de bulundu
[Fotograf: DHA]

Burdur'da Nisan ayında kent merkezinden 2 motosikletin çalınması olayında polisin çalışmasıyla motosikletler Denizli'de bulundu.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda çocuk yaştaki 2 şahıs motosikletlerle birlikte Denizli'de yakalanarak Burdur'a getirildi.

Olayın faillerinin H.Y. ile çocuk yaştaki A.Y. ve İ.H. olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. ve İ.H. serbest bırakıldı.

Firari H.Y.'nin yakalanması için ekiplerin araştırması sürüyor.

Çalınan iki motosiklet ise sahiplerine teslim edildi. 

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