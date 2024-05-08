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Güncel
İHA 08.05.2024 14:24

Denizli'de Erasmus projesi: 3 farklı ülkeden 35 öğrenci ağırlandı

"Time to Act Green Projesi" ile 3 ülkeden Denizli'nin Merkezefendi ilçesine gelen yaklaşık 35 öğrenci, Merkezefendi Belediyesi Pet Cafe ve Mama Üretim Tesisini ziyaret etti.

Denizli'de Erasmus projesi: 3 farklı ülkeden 35 öğrenci ağırlandı
[Fotograf: İHA]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Hilmi Özcan Anadolu Lisesi’nin Erasmus projesi kapsamında “Time to Act Green” projesi gerçekleştirildi.

Projede İspanya, İtalya ve Hırvatistan’dan Merkezefendi’ye gelen yaklaşık 35 genç öğrenci Merkezefendi Belediyesi’nin önemli tesislerinden birisi olan Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisini ziyaret etti.

Proje kapsamında Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisini ziyaret eden öğrencilere mama üretimi tesisinde sokak hayvanları için üretilen mamaların hangi işlemlerden geçtiği, nasıl yapıldığı ve dağıtım aşamaları hakkında bilgiler verildi.

Ziyaretin ardından öğrenciler, doğayı koruma, sürdürülebilir atık yönetimi, gıda ve enerji tüketimi konularında bilinçlendirildi.

Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisine gelen öğrenciler program sonunda tesisin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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