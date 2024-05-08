Çok Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.05.2024 13:41

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Tespit edilen 17 şüphelinin üst ve evlerinde yapılan aramada, 96,37 gram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, 33 sentetik ecza ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
Elazığ
Sıradaki Haber
Kütahya ilçelerinde zirai don nedeniyle zarar tespit çalışmaları yapılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Türkiye-Azerbaycan KEK protokolü imza töreninde konuştu
15:42
Rusya: Refah'ta uluslararası insancıl hukuka uyulması gerekiyor
15:28
İsrail ordusu topçu atışlarıyla Refah'ın orta kesimindeki binaları hedef aldı
15:23
Afrika Birliği, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı
15:17
ALES sonuçları açıklandı
15:12
Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
Bulgaristan'dan getirttiği salyangozlarla çiftlik kurdu
Bulgaristan'dan getirttiği salyangozlarla çiftlik kurdu
FOTO FOKUS
Rekabet Kurulu'ndan META'ya 1,2 milyar lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan META'ya 1,2 milyar lira ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ