Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Tespit edilen 17 şüphelinin üst ve evlerinde yapılan aramada, 96,37 gram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, 33 sentetik ecza ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.