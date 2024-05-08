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Güncel
AA 08.05.2024 14:16

Amasya'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Amasya'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Çiğdemlik, Sarıalan ve Belmebük köylerinde ilkokul öğrencilerine yönelik programlarda, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri öğrencilerle bir araya geldi.

Jandarma Trafik Güvenliği Eğitimi Timi öğrencilere trafiğin tanımı, emniyet kemeri kullanımı, yolun karşısına geçme kuralları, yaya kaldırımlarının önemi, trafik işaretleri ve anlamları konularında eğitim verdi.

Programların sonunda öğrenciler, akülü araçlara binerek uygulamalı trafik eğitimi aldı.

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