Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çoban hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çoban yaşamını yitirdi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde alınan bilgiye göre, Cemil Kaçar (42), Kösreli köyü Kerimali mevkisinde hayvan otlattığı sırada teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kaçar, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Üç çocuk babası olduğu öğrenilen Kaçar'ın cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
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