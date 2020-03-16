Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 9- 15 Mart’ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 15,46 gram esrar, 13,23 gram metamfetamin, 6,3 eroin, 1 uyuşturucu hap, 9,13 gram Afyon sakızı, 6 fişek, 1075 paket bandrolsüz sigara, 5 cep telefonu, 100 paket elektronik sigara likidi, 20 kilogram nargile tütünü, 18 kilogram çay, 114 çift ayakkabı, 18 muhtelif giyim eşyası, 24 inşaat malzemesi, 5 bin 900 adet mutfak malzemesi ve 90 tıbbi malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alına 27 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.