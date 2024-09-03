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Güncel
AA 03.09.2024 09:35

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 20 şüpheliye adli işlem uygulandı

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 20 şüpheliye adli işlem uygulandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince, Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde yapılan çalışmalarda 20 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 6 cep telefonu, 3 uyuşturucu aparatı, 6 bin 367 paket gümrük kaçağı sigara, 347 elektronik sigara, 184 kaynak makinesi, 44 ayakkabı, 22 elektronik eşya, 267 inşaat malzemesi, 660 anahtar takımı, 110 ev, büro malzemesi, 3 bin 174 el aletleri, 288 kozmetik malzemesi, 780 mutfak malzemesi, 184 kaynak makinesi, 4 sikke ve yüzük ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

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