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Güncel
AA 02.09.2024 17:49

Kırşehir'de yeni adli yıl törenle başladı

Kırşehir'de yeni adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırşehir'de yeni adli yıl törenle başladı

Kırşehir Adliyesi bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, devletin ve milletin huzuru, güveni için adaletin tesisinin önemine değindi.

Ener, "2024-2025 döneminde vatandaşın tüm mağduriyetlerini gidermek üzerine kurulu, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' mantığıyla insana kıymet veren ve bu kıymeti adaletle tesis eden bir anlayışla bu dönemi geçirmeyi diliyoruz. Gecikmeyen, vaktinde sağlanan adaletin ne kadar önemli olduğunun hepimiz bilincindeyiz. Gecikmeksizin kararların verildiği ve soruşturmalarımızın neticelendiği, dosyalarda tüm taraflarıyla adalet duygusunun hissedildiği bir çalışma ortamı kurma taahhüdünü tekrarlıyoruz. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Baro Başkanı Onur Çanta ise yargı sistemi ve mesleki sorunları anlatarak, çözüm önerilerini dile getirdi.

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