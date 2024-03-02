Az Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 02.03.2024 14:34

Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

Şırnak'ta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

Peygamber Sevdalıları Vakfı Şırnak Temsilciliği öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Atatürk Mahallesi'ndeki Menzil Camisi önünde toplanan katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

Gruptakiler adına açıklama yapan Hüseyin Çimen, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam ettiğini belirterek, saldırıların sona ermesini istediklerini söyledi.

Çimen, "Katliama karşı durmak İslami bir vecibe olduğu kadar vicdan sahibi her insan için de insani ve ahlaki bir sorumluluktur. Bu sorumluluk bilinciyle bu vahşetin sonlandırılması, mazlum Gazze ve Filistin halkının desteklenmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmek zorundayız. Zaman, birlik olma zamanıdır." dedi.

Gazze ve Filistin için atılacak her adımın anlamlı ve değerli olduğunu dile getiren Çimen, saldırıların durması için fiili, somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Açıklamanın ardından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.​​​​​​​

ETİKETLER
Şırnak
Sıradaki Haber
Kilis'te 4 firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:03
Bakan Şimşek: İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz
15:59
e-teminat mektubu işlemlerde usul ve esaslar belirlendi
15:55
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'IMF' iddiasını yalanladı
15:10
Hırsızlardan bıktı, aracını zincire vurdu
14:50
MHP, 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na hazırlanıyor
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız
TSK'ya ait F-16'lar, tanker uçağı ile havada yakıt ikmali gerçekleştirdi
TSK'ya ait F-16'lar, tanker uçağı ile havada yakıt ikmali gerçekleştirdi
FOTO FOKUS
Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı: 28 yaralı
Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı: 28 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ