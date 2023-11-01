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Güncel
AA 01.11.2023 21:46

Şırnak'ta Filistin'e destek için kermes düzenlendi

Şırnak'ta Filistin'e destek amacıyla kermes yapıldı.

Şırnak'ta Filistin'e destek için kermes düzenlendi

Türkiye Diyanet Vakfı ve İl Müftülüğünce Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'nda düzenlenen kermeste, gönüllülerin hazırladığı yiyecek ve giyecekler Filistin halkına destek için satışa sunuldu.

İl Müftülüğü Şube Müdürü Halil Kılınç, kermesin açılışında, Filistin'de yaşananları anlatmak için kelimelerin yetmeyeceğini söyledi.

Filistinlilere yardımcı olabilmek için kermes düzenlediklerini belirten Kılınç, bu hayır çarşısında herkesin katkısını beklediklerini kaydetti.

Etkinliğe destek olanlara teşekkür eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Filistin'de binlerce insan şehit oldu. Zulmü bütün dünya seyrediyor. Amacımız bir nebze olsun onların yaralarına merhem olmak. Çok kıymetli valimizin ve belediye başkanımızın gayretleriyle biz de 'Bugün onlar için ne yapabiliriz' diye düşündük. İlçelerimizde kermesler düzenleniyor. 3 gün boyunca açık olacak kermesimizde elde edilen gelirin tamamı Filistin'deki kardeşlerimize göndereceğiz inşallah."​​​​​​​

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