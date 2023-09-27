Açık 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.09.2023 13:32

Şırnak'ta devrilen kamyondaki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Şırnak'ta hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Şırnak'ta devrilen kamyondaki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Şırnak'tan Cizre istikametine seyir halinde olan N.E. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak direğe çarpıp devrildi.

Kazada, sürücü ile 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza nedeni ile karayolu uzun bir süre trafiğe kapatıldı. Çevrede bulunan maden ocağında çalışan Loader kepçe ile devrilen kamyon yoldan çekilerek, trafiğe kapatılan karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Şırnak
Sıradaki Haber
Osmaniye'de erkenci mandalinanın hasadı başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşecek
13:42
Kur Korumalı Mevduat nereye gidiyor?
13:20
Emine Erdoğan: Sıfır atık hareketi 6 yaşında
13:17
Çin'de 'kayıplar' artıyor: Evergrande'ın patronundan haber alınamıyor
13:20
ABD ve Kenya, 100 milyon dolarlık savunma işbirliği anlaşması imzaladı
13:06
AYM: Kariyer basamakları oluşturulması kuralı kamu yararına
Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle 2 gündür denize çıkamıyor
Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle 2 gündür denize çıkamıyor
FOTO FOKUS
FETÖ'nün kirli para ağı deşifre oldu
FETÖ'nün kirli para ağı deşifre oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ