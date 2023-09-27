Şırnak'ta devrilen kamyondaki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Şırnak'tan Cizre istikametine seyir halinde olan N.E. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak direğe çarpıp devrildi.

Kazada, sürücü ile 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza nedeni ile karayolu uzun bir süre trafiğe kapatıldı. Çevrede bulunan maden ocağında çalışan Loader kepçe ile devrilen kamyon yoldan çekilerek, trafiğe kapatılan karayolu yeniden ulaşıma açıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.