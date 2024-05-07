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Güncel
AA 07.05.2024 11:54

Şırnak'ta debisi yükselen derede mahsur kalan çoban AFAD tarafından kurtarıldı

Şırnak'ta sağanak nedeniyle debisi yükselen derede mahsur kalan çoban, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şırnak'ta debisi yükselen derede mahsur kalan çoban AFAD tarafından kurtarıldı

Merkez Kasrik beldesine bağlı Davutlu köyünde dün gece saatlerinde sağanak nedeniyle Nerdüş Deresi'nin debisi yükseldi.

Hayvanlarını köy içerisinden geçen derenin karşısına geçirmek isteyen çoban, debisi yükselen suyun akıntısına kapılarak mahsur kaldı, 10 koyun akıntıya kapılarak telef oldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çoban, traktörün arkasına bağlanan ipe tutunarak dereden çıktı, tedbir amacıyla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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