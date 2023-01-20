Vali Osman Bilgin, Toptepe köyünde düzenlenen programda, Şırnak Fıstık Üreticileri Birliği ile yapılacak çalışmalar sonucunda atıl alanlar ve vatandaşların arazilerini fıstık bahçeleri yapmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Valilik olarak her vatandaşa fıstık fidanı verdiklerini dile getiren Bilgin, bu sayede vatandaşların arazisini ekilebilir hale getireceklerini kaydetti.



"Her bölgede fıstık ağacı dikmek istiyoruz"

Terör örgütünün "ormanları kesiyorlar" diye propaganda yaptığını ifade eden Bilgin, vatandaşların faydalandığı ormanlar oluşturmak istediklerini aktardı.

Vali Bilgin, "Cudi'den Gabar'a, Besta'dan Namaz, Kato Dağı'na kadar her bölgede fıstık ağacı dikmek istiyoruz" dedi.

Çalışmayı İkizce ve Toptepe köylerinden başlattıklarını, gece gündüz faaliyet yürüteceklerini aktaran Bilgin, 4-5 yıl sonra dağların fıstık bahçesine dönüşeceğini, insanların ekonomik gelir elde edeceğini kaydetti.

Bilgin, "Geç kalanlar, bu çalışmayı yapanlara imrenecek ve 'Biz niye yapmadık' diyecekler. O nedenle vatandaşlarımızı bu seferberliğe davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Birliğin ürettiği fidanların yetersiz kalması durumunda Siirt ve Gaziantep'ten takviye edeceklerini belirten Bilgin, 2 milyon fide dikim kapasitelerinin olduğunu, finansal olarak da bir sorunları olmadığını bildirdi.

Bilgin, ilk yıl 50 bin, gelecek yıl da 250-300 bin dekar alanda çalışmayı yürütmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Her çiftçiye bir ziraat mühendisi yönlendireceklerini ifade eden Bilgin, çiftçiye aynı zamanda gübre ve makine desteği de vereceklerini sözlerine ekledi.

Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Çelik, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Yarbay Servet Yeğit, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Erdoğan Yıldız, Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Namdar ve çiftçiler katıldı.