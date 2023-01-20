Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, kentte son bir haftada düzenlenen operasyonlarda farklı miktarlarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği, 18 zanlı hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.
Etiketler: Elazığ
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