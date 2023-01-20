İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Ardanuç ilçesinin Güleş köyünde oluşturulan köy yaşam merkezine giderek, okul öncesi öğrenciler için açılan sınıfı ziyaret etti.

Acar, köy yaşam merkezlerinde ihtiyaca göre kurslar açtıklarını, tarım, hayvancılık, el sanatları gibi kurslarla vatandaşların gelişimine katkı sunduklarını söyledi.

Bu yıl bütün köylerdeki okulları onarıp, bakımdan geçirip insanların çeşitli sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için köy yaşam merkezi haline getirmeye çalıştıklarını belirten Acar, ildeki birçok yaşam merkezinde okul öncesi öğrencilere yönelik sınıflar açıldığını ifade etti.

Acar, çocukların burada eğitime hazırlık evresini geçirdiğini kaydederek, şöyle konuştu:

Oyunlar oynayarak, çeşitli sosyal etkinlikler yaparak okula hazırlık becerilerinin gelişimini sağlamaya çalışıyoruz. Köylülerimizin neye ihtiyacı var, onu öğreniyoruz. Örneğin burada hayvancılık yaygın bir kültür, sürü yönetimi kursu açılabilir. Arıcılık yaygın bir kültür, arıcılık kursu açılabilir. Şu anda kilim dokuma kursu başlamak üzere. O yörenin değerlerini de yaşatacak, sosyal kültürel yaşamına, özellikle ev hanımı kadınlarımızın ekonomisine de katkı sunulacak. 14 okulumuzda da buna benzer çalışmalar devam ediyor.

Güleş Köyü Muhtarı Mesut Demirci de yaşam merkezinin köyler için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

Yaklaşık 3-4 yıl önce okulumuz öğrenci yetersizliğinden kapanmıştı. O günden sonra burada bir sessizlik vardı. Burayı insanlar görünce içleri sızlıyordu. Bu sene içerisinde buraya gelindi, okulun tekrar tadilatı yapıldı. Öğrencilerimiz okul öncesi eğitime başladı. Şimdi bu yaşam merkezi ile birlikte köyümüzde kurslar açılacak. Köyümüz Ardanuç'ta, belki Artvin'de hayvancılığın en fazla yapıldığı köy. Çalışan, üreten bir köy, burada hayvancılık üzerine, tarım üzerine kurslarımız olacak. Vatandaşların okulla bağı kopmuştu, bu vesileyle buraya geliyorlar, kurslara talepler oluyor. Şunu söyleyebilirim ki burada duvarlar bile güldü.