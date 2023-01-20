İl Jandarma Komutanlığı, 2022 yılında gerçekleştirilen asayiş, kaçakçılık ve terör operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Ekipleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere 68 terör olayına müdahale ederken, 80 şüpheliyi yakaladı, 28'i tutuklandı.

Kaçakçılık ve organize suçlardaysa 356 olaya müdahale edildi, 501 şüpheli yakalandı, 31'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda çeitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1039 paket kaçak sigara, 445 bin 700 makaron, 6 ton kaçak alkol, 5 bin 192 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi, 571 düzensiz göçmen yakalandı.

Kentte 5 bin 203 asayiş olayı meydana gelirken, bunların yüzde 99'u aydınlatıldı. 338 hırsızlık olayınınsa yüzde 85'i aydınlatıldı, 352 ateşli silah ve bu silahlara ait bin 793 mühimmat ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 4 bin 265 şüpheli yakalandı, bunların 323'ü tutuklandı.

Ölümlü trafik kazalarında yüzde 45, yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 30 azalma sağlandı.