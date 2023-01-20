Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gümrük kaçağı 470 paket sigara ele geçirildi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gaziantep- Kahramanmaraş kara yolunda yapılan yol kontrolünde, A.S'nin şüphe üzerine durdurulan aracında arama yapıldı.
Dedektör köpek "Tuş"un katılımıyla gerçekleştirilen aramada 470 paket sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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