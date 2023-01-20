İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, telefon ve emtia kaçakçılığı kapsamında, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin ev, iş yeri ve aracında yapılan aramada çeşitli marka ve modelde 28 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla işlem yapıldı.