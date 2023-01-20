Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de 28 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Niğde'de düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla sokulmuş 28 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, telefon ve emtia kaçakçılığı kapsamında, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin ev, iş yeri ve aracında yapılan aramada çeşitli marka ve modelde 28 akıllı cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla işlem yapıldı.
Etiketler: Niğde
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