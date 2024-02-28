Duman 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.02.2024 10:25

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli hakkında adli işlem

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli hakkında adli işlem

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 29,70 gram esrar, gümrük kaçağı 4 bin 60 paket sigara, 1154 çeşitli malzeme, 646 elektronik sigara, 18 cep telefonu, 90 cep telefonu aksesuarı, 46 kilogram çay ile 8 uzun namlulu silah, 7 tabanca, 772 fişek ve 10 şarjör ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı. 

ETİKETLER
Şırnak
Sıradaki Haber
Burdur'da badem ağaçları erken çiçek açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 kişiye hayat olacak
11:48
Yaban keçisi avına 311 bin 522 lira ceza
11:49
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: Netanyahu, Filistinlileri öldürmeye devam etmek istiyor
11:45
Yediği meyve soluk borusuna kaçan çocuk yaşamını yitirdi
11:47
Turizm amaçlı konutlar için plaket basılacak
11:44
Şanlıurfa'da yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
İstanbul'da sisli hava etkili oldu
İstanbul'da sisli hava etkili oldu
FOTO FOKUS
28 Şubat sürecinin yıkıcılığını yaşayan iki öğretmenin yaşadıkları...
28 Şubat sürecinin yıkıcılığını yaşayan iki öğretmenin yaşadıkları...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ