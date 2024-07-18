Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, hassas terazi, 1290 paket gümrük kaçağı sigara, sahte para ve 2 elektronik sigara ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.