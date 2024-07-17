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Güncel
AA 17.07.2024 23:52

Batman'da bir araçta 81 kilo 124 gram uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da bir araçta 81 kilo 124 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Batman'da bir araçta 81 kilo 124 gram uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz'da kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Bu çerçevede kent girişinde durdurulan taksi ve hafif ticari araçta uyuşturucu araması yapıldı.

3 kişi gözaltına alındı

Ekipler, hafif ticari araçta 81 kilo 124 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Taksinin öncü araç olduğunu belirleyen ekipler, araçlardaki 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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