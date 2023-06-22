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Güncel
AA 22.06.2023 15:17

Şırnak'ta 70 çiftçiye dağıtılan 400 bin sebze fidesinden ürün elde edildi

Şırnak'ta Tarım ve Orman Bakanlığının "Sebzeciliği Geliştirme Projesi" kapsamında geçen yıl yüzde 75 hibe desteğiyle dağıttığı sebze fideleri, çiftçilerin geçim kaynağı oldu.

Şırnak'ta 70 çiftçiye dağıtılan 400 bin sebze fidesinden ürün elde edildi

Bakanlığın kasım ayında 70 çiftçiye dağıttığı 400 bin sebze fidesinden ürün elde edilmeye başlandı.

İdil ilçesinin Sırtköy beldesindeki üretici Emine Ülkem, 5 dönümlük arsasında hibe desteği ile ektiği 2 bin domates ve salatalık fidesinin hasadını yapmaya başladığını anlattı.

Ülkem, şöyle dedi:

"Benim hedefim daha fazla arazide daha fazla üretimdir. Bunu 100 dönüm araziye yaymak istiyorum. Köyde çalışmak isteyen kadınlara öncelik verip iş desteği sağlamak istiyorum. Kendi kapımızın önünde üretim yapmak ve bunun değer bulduğunu görmek çok güzel. Çok memnunum bu yıl iyi bir verim de var. Bu işi bırakmayı düşünmüyorum daha fazlasını yapmak istiyorum"

Kumçatı beldesindeki üretici Mehmet Demir de devletin verdiği hibe desteği ile 2 dönüm alanda salatalık ve domates ektiğini ve iyi bir verim elde ettiğini kaydetti.

Kumru Cengiz ise 10 dönüm arazide biber, patlıcan, salatalık ve domates ektiğini dile getirerek, "6 çocuğum var ve geçimimi bununla sağlıyorum. Devlet destek vermeseydi kendi başıma bunu yapamazdım. Maddi durumumuz buna elverişli değildi bu hibe desteği çok iyi oldu. Şu an hasat dönemi ve bunları satıp geçimimizi sağlıyoruz. Devletimizden memnunuz Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

1200 ton üretim bekleniyor

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Yıldız, kentte sebze üretimini artırmak için projeler hayata geçirildiğini söyledi.

Kasım ayında bakanlığa sunulan projelenin kabul edilmesiyle yüzde 75 hibe ile 400 bin sebze fidesi dağıttıklarını anımsatan Yıldız, şunları söyledi:

"Bu desteğimizin sonucu olarak 1200 ton üretim elde etmeyi planlıyoruz. Bu desteklerden dolayı üreticimiz memnun biz memnunuz. Biz hep üreticimize şunu diyoruz. 'Siz yeter ki üretin biz yanınızdayız ve her türlü desteği vermeye hazırız' diyoruz. Bereketli bir hasat dönemi diliyoruz"

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