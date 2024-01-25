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İHA 25.01.2024 15:20

Şırnaklı öğrenciler Romanya ve Viyana stajlarını tamamladı

Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler Romanya ve Viyana’daki stajlarını tamamladı.

Şırnaklı öğrenciler Romanya ve Viyana stajlarını tamamladı

'Nitelikli Kaynakçılıkta, Kaynağımız Avrupa' projesi çerçevesinde Şırnak’tan Avrupa giden öğrenciler stajlarını başarıyla tamamladı.

Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Bulut, “Romanya ve Viyana'da öğrencilerimiz 'Özlü Kaynak Elektrotları ile Kaynak Uygulamaları'' konusundaki stajlarını tamamladı. Staj faaliyetlerinde doğrudan iş başında yer alan öğrencilerimiz mesleki beceri geliştirmiştir. Projemiz katılımcılarımıza sadece mesleki gelişim imkanı sunmamış, aynı zamanda onların İngilizce dil yeterlilikleri artımı, etnik hoşgörü, saygı ve empati duyguları pekişmiştir” dedi.

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