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Güncel
İHA 06.12.2023 16:49

Şırnak Üniversitesi'nde bin adet fidan toprakla buluşturuldu

Şırnak Üniversitesi'nin yeşil alanlarını çoğaltmaya yönelik bin fidan toprakla buluşturuldu.

Şırnak Üniversitesi'nde bin adet fidan toprakla buluşturuldu

Şırnak Üniversitesine, Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bin fidan hibe edildi.

Fidanların ekimi için kampüsün yeşillik bakımından eksik kalan alanları seçildi. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde belirlenen muhtelif alanlara çeşitli fidan dikimleri yapıldı. Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, daha yeşil ve yaşanabilir bir kampüs ortamı oluşturmak için ilerleyen zamanlarda da bu tür etkinliklere devam etmeyi planladıklarını belirterek, gelecek nesillere bırakılacak en büyük miras daha yeşil bir dünya olmak olduğunu ifade etti.

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